Antisemitismo, un problema non solo italiano: la vera emergenza è l’Europa (Di venerdì 17 gennaio 2020) 24 maggio 2019: un cimitero ebraico a Bordeaux, in Francia, viene deturpato. Germania, due giorni dopo: il commissario dell’Antisemitismo per il governo tedesco mette in guardia i cittadini dall’indossare la kippah in luogo pubblico, a causa di un picco di attacchi contro gli ebrei. Stesso anno, 28 maggio: il Regno Unito avvia un’indagine all’interno del partito laburista per possibili discriminazioni messe in atto a danno di cittadini appartenenti alla comunità ebraica. È solo l’ultima settimana di un mese qualunque dell’ultimo anno, il 2019: l’Antisemitismo, in Europa, ha assunto lo spessore di un’emergenza culturale e sociale. Mentre in Italia qualche individuo si diverte a travestirsi da fascista, pronto anche a giustificare le leggi razziali del 1938, mentre gli hater online con una mano prendono di mira la senatrice a vita Liliana ... Leggi la notizia su open.online

croalxbis : La Lega ha organizzato un convegno sul problema dell'antisemitismo il quale si è tenuto oggi a Roma, presso Palazzo… - livedisagree1 : il problema degli antisemiti è sempre lo stesso: l antisemitismo #drittoerovescio - soloio0509 : RT @Umile47772941: E già, ora in Italia il problema più importante è la lotta all'antisemitismo che non c'è. RIDICOLI! -