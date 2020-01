UK, gli effetti devastanti della TEMPESTA BRENDAN: video meteo (Di giovedì 16 gennaio 2020) V1 Una TEMPESTA invernale insolita, perché se è vero che certe ondate di maltempo sono abbastanza frequenti in Gran Bretagna è altrettanto vero che tempeste di tale intensità non si vedono tutti i giorni. Nel video troverete una raccolta delle riprese più significative dei giorni scorsi. Leggi la notizia su meteogiornale

ilfoglio_it : L’unica emergenza clandestini è quella causata da Salvini e per tornare alla normalità bisogna cancellare gli effet… - c_appendino : #RT @TorinoClick: Amiat, società del @gruppoiren, ha avviato oggi un piano straordinario di lavaggi stradali per v… - SuperQuarkRai : Qualcuno ha provato a non dormire per giorni, ma gli effetti sono terribili, soprattutto sul nostro cervello, come… -