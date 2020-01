Smog, sale l’allerta in Emilia-Romagna: prorogate le misure d’emergenza (Di giovedì 16 gennaio 2020) sale l‘allerta Smog in Emilia-Romagna: le misure emergenziali per contenere le polveri sottili vengono prorogate fino a lunedì compreso nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Ravenna e da domani (sempre fino a lunedì) scatteranno anche nell’area metropolitana di Bologna e nel Riminese. Nelle province interessate negli ultimi giorni è stata superata la soglia dei 50 microgrammi per metro cubo delle polveri Pm10. Tra le misure emergenziali c’è lo stop ai veicoli diesel Euro 4, o inferiori, dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico e l’abbassamento delle temperature medie nelle abitazioni fino a 19 gradi e fino a 17 nei locali commerciali. In Emilia-Romagna, spiega l’Arpae, dal 10 gennaio in poi le concentrazioni di Pm10 sono aumentate progressivamente in tutto il territorio ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

