Orrore in Irlanda, ragazzini trovano zaino con corpo decapitato e smembrato di un 17enne (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’orribile scena a Coolock, un sobborgo nella periferia nord di Dublino. Secondo le testimonianze, il borsone scuro sarebbe stato gettato su un marciapiede di un complesso residenziale da un’auto in corsa che sfrecciava velocemente nel quartiere. La testa della vittima, gettata altrove, non è stata ancora trovata. Orrore in Irlanda dove un macabro ritrovamento avvenuto in strada nelle scorse ore ha sconvolto l’intera nazione. Un gruppo di ragazzini che giocava nel proprio quartiere non lontano da casa si è imbattuto in un borsone sportivo con all’interno un corpo decapitato e smembrato di un 17enne. L’orribile scena nella serata di lunedì a Coolock, un sobborgo nella periferia nord di Dublino. Secondo le testimonianze, il borsone scuro sarebbe stato gettato su un marciapiede di un complesso residenziale da un’auto in corsa che sfrecciava velocemente nel quartiere. All’interno vi erano ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

