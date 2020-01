Mille usi del bicarbonato: utilizzato così elimina i cattivi odori (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tutti, sicuramente, abbiamo in casa una scatola di bicarbonato di sodio ma spesso non conosciamo i suoi Mille usi: ecco come elimina i cattivi odori e molto altro bicarbonato di sodio, Fonte: Pixabay (https://pixabay.com/it/photos/bicarbonato-di-sodio-calce-cucina-4017615/) Il bicarbonato di sodio è sicuramente presente in tutte le nostre case, ma a volte non sappiamo come utilizzarlo in quanto ci soffermiamo sugli usi più comuni: ecco come può eliminare i cattivi odori e molto altro. Spesso, l’elemento in questione, viene utilizzato come aggiunta al sapone per la lavatrice per sbiancare i capi, ma il bicarbonato è utile anche per curare alcune malattie tra cui il reflusso gastroesofageo e il bruciore di stomaco. Molti, infatti, non sanno che alcuni medicinali per curare i sintomi appena citati sono a base di bicarbonato e a volte, ovviamente sotto ... Leggi la notizia su chenews

nonsoloprestiti : Casa & Immobili: Il travertino: una pietra naturale per mille usi - LucioMussardo : Il travertino: una pietra naturale per mille usi - poutyvip : @flow3road Oddio davvero?? Grazie mille allora per la dritta, ci provo anche io?? come si chiama l'app che usi? -