Me contro te – La vendetta del signor S al cinema (Di giovedì 16 gennaio 2020) Me contro te – La vendetta del signor S, venerdì 17 gennaio 2020 il film di Luì e Sofì arriva nelle sale cinematografiche italiane. I Me contro te dimostrano di non essere assolutamente superstiziosi. E si preparano a conquistare i loro fan anche sul grande schermo. Dopo il grande successo su Youtube e del merchandising ufficiale, i Me contro te arrivano sul grande schermo con una storia che riguarda proprio il loro lavoro da youtuber e il loro acerrimo nemico, il signor S, che finalmente appare. Si fa per dire, perché nel trailer è sempre di spalle. E difficilmente capiremo chi è in questo film. Luigi Calagna e Sofia Scalia ci provano anche sul grande schermo ad ottenere il grande successo. Il film è diretto da Gianluca Leuzzi, che cerca di utilizzare il linguaggio comunicativo di successo dei due youtuber, che ha permesso a due ragazzi siciliani di mettere in piedi un canale che ... Leggi la notizia su bigodino

