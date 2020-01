Mal di testa e febbre: Valentina muore a 14 anni di meningite mentre è in vacanza in Sardegna (Di giovedì 16 gennaio 2020) Lutto nel mondo del balletto inglese: Valentina Sanna, 14enne danzatrice di talento e allieva della prestigiosa Royal Ballet School di Londra, è morta a causa di una rara forma di meningite mentre si trovava in vacanza con i genitori e le sorelle in Sardegna, loro paese d'origine. La ragazza aveva cominciato a lamentare mal di testa e altri sintomi influenzali il giorno di Santo Stefano. Ricoverata in ospedale, è deceduta a Capodanno dopo tre giorni di agonia. Leggi la notizia su fanpage

