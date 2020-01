Jojo Rabbit, un Hitler da ridere in una satira che non ha il coraggio di andare fino in fondo (Di giovedì 16 gennaio 2020) Germania 1945, Seconda guerra mondiale agli sgoccioli, i tedeschi hanno quasi perso. Johannes detto Jojo (Roman Griffin Davis), dieci anni, padre disperso in guerra, sorella morta per un’influenza, vive insieme alla madre Rosie (Scarlett Johansson), è fedelissimo al nazismo e al suo amico immaginario, Adolf Hitler, un compagno di giochi tanto antisemita quanto apparentemente buffo. A Jojo è stato affibbiato il soprannome di Rabbit (coniglio) quando al campo di addestramento della Gioventù Hitleriana – è un piccolo fanatico sempre in divisa – è stato deriso perché non è riuscito a tirare il collo a un coniglietto, come gli aveva ordinato il Capitano Klenzendorf (Sam Rockwell). La madre non condivide la fede cieca del figlioletto e, anzi, ha nascosto in casa una un'adolescente ebrea, Elsa (Thomasin McKenzie). Un giorno Jojo scopre la ragazza: la propaganda le impone di odiarla, ... Leggi la notizia su optimaitalia

