“Ho bisogno di quei soldi, non faccio come te”, così la commessa disarma il rapinatore con le parole (Di giovedì 16 gennaio 2020) “Ho bisogno di quei soldi, non faccio come te”, così la commessa disarma il rapinatore con le parole La sola forza della parola per convincere un rapinatore a desistere dal suo gesto. così Raffaella Salemi, commessa del supermercato Picard di Milano, ha sventato una rapina. “Anche io ho bisogno di soldi, ma non mi metto a fare queste cose”, ha detto la commessa 45enne al malvivente. Parole perentorie e ferme, così convincenti da zittire il rapinatore. Sono le ore 19, manca un’ora alla chiusura del supermercato, e Raffaella si trova sola nella filiale di via Farini. “È la prima volta che faccio questo lavoro, per dodici anni la mia attività è stata fare la cuoca”, racconta la donna al Corriere della Sera. A un certo punto entra nel ristorante un uomo sulla quarantina, italiano e corpulento, con una sciarpa in volto. Si appoggia al bancone e ... Leggi la notizia su tpi

