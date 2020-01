Gianfranco Vissani: "Io tifo per Salvini, le sardine le mangio e sono buonissime" (Di giovedì 16 gennaio 2020) “Io tifo per Salvini, le sardine le mangio e sono buonissime. In Italia siamo comandati male e siamo dei pecoroni. Ci mettono solo tasse”: così Gianfranco Vissani ha commentato la situazione politica del Paese, ai microfoni di Rai Radio2, nel corso del format “I Lunatici”. E di fronte a chi lo accusa di essere maschilista risponde: “Io maschilista? Ma quando mai! Io alle donne non ho fatto nulla di male! Lavorano più donne da me che in tutti i ristoranti d’Italia. Lavorare in cucina non è una cosa facile”. Lo chef ha parlato anche del problema delle recensioni online e della guida Michelin, un mix in grado di danneggiare l’immagine di un ristorante: “Ormai dobbiamo stare dietro a quattro blogger che non sanno fare nulla e scrivono le recensioni. Adesso la Michelin si è accoppiata con TripdAdvisor. ... Leggi la notizia su huffingtonpost

