Erdogan: “Stiamo inviando le truppe in Libia” poi “Inizieremo le trivellazioni nel Mediterraneo” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Erdogan torna a parlare della Libia e del progetto di trivellazione durante il discorso programmatico di inizio anno: ecco cosa ha detto… L’annuncio è arrivato nel discorso programmatico di Erdogan dove si torna a parlare della Libia: “Stiamo inviando le nostre truppe” in Libia “per sostenere la pace“. La Turchia avvierà quest’anno “attività di esplorazione … L'articolo Erdogan: “Stiamo inviando le truppe in Libia” poi “Inizieremo le trivellazioni nel Mediterraneo” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

