De Caro ad Hammamet per Craxi, ci sarà anche la Lega: “Fa piacere, è la rivincita della storia” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUmberto Del Basso De Caro sarà ad Hammamet per celebrare l’anniversario della morte di Bettino Craxi. Una presenza a “titolo personale”, si legge nella nota stampa diffusa dalla fondazione che porta il nome dell’ex segretario del Partito Socialista Italiano. Certo, messa così, non sarebbe neanche una notizia: “Vado come tutti gli anni, sempre con una grande amarezza nel cuore” – ricorda infatti il deputato Dem ai cronisti de “Il Fatto Quotidiano”. A sorprendere, semmai, è il numero delle partecipazioni complessive, decisamente più alto rispetto al passato. “Sono attese oltre 600 persone, tra i quali – viene ricordato dalla Fondazione – una trentina di parlamentari e molti amministratori, sindaci e deLegazioni ufficiali”. E fra tutte spicca la presenza della Lega, partito che negli anni di Tangentopoli sostenne da ultrà- neanche da semplice tifoso ... Leggi la notizia su anteprima24

zitellacongatti : Comunque #Hammamet è un film orrendo, recitazione imbarazzante, ho provato vergogna per gli attori. Piuttosto andat… - mstorai : #Hammamet anche lui qualcosa di buono l'aveva fatto, caro lei! - davidefent : Caro direttore @DiegoMinonzio come sempre sottolineo tutto quello che hai scritto, purtroppo ho incominciato ad int… -