Craxi, che senso ha Hammamet? Mostrarci quando la sinistra ha cominciato a morire (Di giovedì 16 gennaio 2020) La domenica, a vedere Hammamet, ero il più giovane: cosa volete che gliene freghi, di Bettino Craxi, a chi non sa neppure chi metteva le bombe sui treni? Per la mia generazione è diverso, ovvio; per me, poi, Craxi è stato il primo Uomo Nero. Negli anni Ottanta pensavo seriamente che la Repubblica italiana, con lui, Andreotti e Arnaldo “Coniglio Mannaro” Forlani, avesse toccato il punto più basso della propria storia. Dopo, dunque, avrebbe potuto andare solo meglio. Invece poi sono venuti Berlusconi, Renzi, Salvini… E non nomino Di Maio solo perché me lo sono già dimenticato. Dal mio esordio, ora vi aspetterete che dica che lo rimpiango, Craxi: serve ben a questo il film, a far scattare la nostalgia, o no? Ebbene, no che non lo rimpiango, ci mancherebbe solo questa. Mi chiedo però che senso abbia allora questo film, se non ce lo fa neppure rimpiangere. Che senso ha, in particolare, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

