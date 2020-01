Conferenza stampa Ranieri: «Con la Lazio partita durissima» (Di giovedì 16 gennaio 2020) Conferenza stampa Ranieri: le parole del tecnico della Sampdoria (Francesca Faralli, inviata a Genova) – Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri è intervenuto in Conferenza stampa per presentare la sfida contro la Lazio: «Voglio che la mia squadra, indipendentemente dai risultati, abbia la stessa motivazione, carattere e mentalità. Sarà una partita difficilissima, la Lazio tutto quello che tocca gli riesce. Immobile sta facendo gol da ogni posizione e in ogni modo. Sanno quello che vogliono e come ottenerlo. Bisogna dare tutto al di là del risultato. Non hanno fretta di far gol perché sanno che lo troveranno. Tirano tanto in porta. Lo sappiamo e dobbiamo adeguarci». LEGGI QUI LA Conferenza stampa INTEGRALE MERCATO SAMPDORIA – «Se dopo la vittoria contro il Brescia si rilassano me li mangio vivi. Possiamo sbagliare partita, ma non voglio vedere rilassamenti. Non l’accetto. Va ... Leggi la notizia su calcionews24

