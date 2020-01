Certificati e autocertificazioni 2020 online: come farli, la guida (Di giovedì 16 gennaio 2020) Certificati e autocertificazioni 2020 online: come farli, la guida Si chiama ANPR ed è un acronimo che sta per Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Si tratta sostanzialmente di un’anagrafe digitale che a oggi raccoglie circa 5.400 comuni, ovvero più della metà di quelli italiani. La ANPR andrà a sostituire le anagrafi degli 8.000 Comuni presenti in Italia, diventando così un riferimento fondamentale per la Pubblica Amministrazione, ma anche per i cittadini, i quali, accedendo ai servizi online, potranno richiedere anche Certificati e autocertificazioni online. ANPR per Certificati e autocertificazioni: come accedere L’ANPR consentirà di agevolare (e accelerare ulteriormente) la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, con il fine di migliorare i servizi per il cittadino e snellire le procedure burocratiche, nonché i costi previsti. come spiega ... Leggi la notizia su termometropolitico

