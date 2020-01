C’è Posta per Te: gli ospiti della seconda puntata (Di giovedì 16 gennaio 2020) Cosa porterà in scena questo sabato Maria De Filippi per stupire il suo affiatatissimo pubblico di C’è Posta per Te? Ovviamente, alle forti storie da fazzoletti e risate, la Queen avrà modo di portare ai piedi della gigante busta anche ospiti di tutto rispetto, particolarmente amati dal pubblico. C’è Posta per Te: la seconda puntata Dopo il record segnato dal debutto di C’è Posta per Te dello scorso sabato – uno share pazzesco che non si vedeva dal lontanissimo 2002 – Maria De Filippe si accinge a portare in scena il sabato sera, in prima serata, la seconda puntata del suo format, uno dei più amati in assoluto. In tanti però già si stanno domandando: chi pescherà questo sabato dal cilindro magico degli ospiti? Ospite della seconda puntata di #CePostaPerTe Can Yaman <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f60d.png" alt=" Leggi la notizia su thesocialpost

