Calciomercato Napoli: Gianluca Gaetano e Amin Younes hanno trovato squadra, intanto spunta Gaetano Castrovilli (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il Napoli lavora ancora sul mercato in uscita. Dopo gli arrivi di Diego Demme e Stanislav Lobotka, il club partenopeo deve smaltire gli esuberi che non rientrano nei piani tecnici di Gennaro Gattuso per il prosieguo della stagione. Come spiegato da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione ‘Calciomercato l’originale’ su Sky, Gianluca Gaetano dovrebbe andare alla Cremonese, mentre Amin Younes sarebbe vicino al Torino. intanto, si prova a sondare qualche potenziale occasione in entrata. Il nome di Gaetano Castrovilli potrebbe riaccendere le operazioni azzurre. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, il giovane della Fiorentina piace tantissimo al club da diverso tempo. La richiesta della Fiorentina, al momento, non è pareggiabile e la concorrenza è spietata. Il tentativo sarebbe comunque per giugno, in quanto Gennaro Gattuso ritiene sufficienti gli innesti di Diego Demme e ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

FabrizioRomano : L’Inter incontra gli agenti di Marash Kumbulla, difensore classe 2000 del Verona: sfida aperta col Napoli per preno… - DiMarzio : #Lobotka ha firmato con il #Napoli: cifre e dettagli dell'accordo - SkySport : ? #Napoli, ufficiale l'acquisto di #Lobotka ? Arriva dal #CeltaVigo #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato -