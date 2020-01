Android Auto arriva sulle BMW con un aggiornamento gratuito e retrocompatibile (Di giovedì 16 gennaio 2020) Android Auto è in arrivo sulle BMW con un aggiornamento software gratuito e compatibile anche con i modelli già in commercio. Ecco tutte le informazioni trapelate con tanto di date e dettagli su come aggiornare. L'articolo Android Auto arriva sulle BMW con un aggiornamento gratuito e retrocompatibile proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

