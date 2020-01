Agrigento, esercitazioni militari nella riserva naturale di Punta Bianca: “Per colpa loro frane e proiettili in mare”. Ma l’esercito smentisce a TPI: “Noi non c’entriamo con i crolli e l’inquinamento” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Agrigento, esercitazioni militari nella riserva di Punta Bianca: è polemica 61 anni di spari nella fragile zona di Drasy, ad Agrigento. La collina nei pressi della zona di Punta Bianca, per cui è stata presentata la richiesta di tutela come riserva naturale, perde i pezzi mentre continuano le esercitazioni dei militari italiani e anche di quelli americani che fanno base a Sigonella. A cadere, per ultima, è stata una stradina utilizzata dagli stessi militari per raggiungere il poligono naturale. La denuncia che afferma la correlazione tra gli spari e i crolli parte dall’associazione MareAmico, che negli anni ha seguito la vicenda chiedendo una soluzione, ovvero lo spostamento delle esercitazioni in un luogo adatto. Dopo 61 anni di spari e vibrazioni, infatti, la zona è oggi distrutta e, oltre ai crolli, presenta diversi crateri causati dall’impatto delle esercitazioni sul fragile ... Leggi la notizia su tpi

