Un metro di neve in India settentrionale: turisti in festa, caos sulle strade (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CRONACHE METEO: il distretto di Lahaul e Spiki è situato nello Stato Indiano del Himachal Pradesh (India settentrionale) e ha come capitale Keylang, che si trova ad un'altitudine di 3008 metri. A causa delle pesantissime nevicate verificatesi sulla zona - sono caduti circa 65 cm di neve fresca -, numerosi villaggi sono rimasti isolati e privi di energia elettrica per le interruzioni lungo le linee. sulle parti più elevate del distretto è caduto oltre un metro di neve fresca. La neve è caduta anche sulla città di Manali, nota località turistica situata a 2050 metri di altezza sempre nello Stato dell'Himachal Pradesh. Anche qui numerosi sono stati i disagi per la circolazione sulle strade, ma la neve ha fatto la felicità degli operatori turistici della zona. Leggi la notizia su meteogiornale

