Smog: in Italia 4 macchine immatricolate per ogni neonato (Di mercoledì 15 gennaio 2020) In Italia ogni anno vengono immatricolate 4 macchine per ogni neonato, il 44% dei bambini va a scuola in auto. Lo denuncia Save the Children nei giorni in cui mezza Italia fa i conti con le misure anti-Smog, che sottolinea come “i bambini siano i soggetti più vulnerabili” ed evidenzia “l’esigenza di interventi strutturali volti a trasformare radicalmente l’attuale modello di sviluppo”. “La cattiva qualità dell’aria in Italia incide sulla vita di migliaia di bambini, contribuendo a mettere a rischio le loro vite, l’ambiente e il loro futuro. I bambini e gli adolescenti Italiani crescono in un Paese in cui c’è sempre meno verde, con un aumento di 30 mila ettari di territorio cementificato dal 2012 al 2018 e dove ben il 44% va a scuola in macchina. Un paese in cui il rapporto tra ogni neonato e le macchine immatricolate è di ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

