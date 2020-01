Scuola romana divide bimbi tra ricchi e poveri: le stesse parole usate anche su sito del Miur (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Le stesse parole utilizzate dall'istituto di via Trionfale per descrivere la Scuola, e che sono al centro delle polemiche di oggi, sono state pubblicate anche sul sito del 'PON' del Miur per un progetto didattico da 40mila euro. Leggi la notizia su fanpage

_Carabinieri_ : Un 'romanzo a fumetti', un unito gruppo di #Carabinieri che indossano la loro uniforme come il costume di un supere… - Corriere : «In un plesso l’alta borghesia, in un altro il ceto basso»: bufera su scuola romana. A... - Tobia45186285 : RT @Cambiacasacca: Spendiamo due parole sulla scuola pubblica romana che ti piazza nella sede giusta secondo il ceto della tua famiglia. -