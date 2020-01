Scoprono il loro vicino abusando un bimbo di 3 anni: la loro feroce reazione (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un nuovo caso di abuso sui minori che scuote un paese, provocando la reazione violenta della gente che non ha voluto attendere l’intervento delle autorità. Il piano e le urla di un bambino, di appena tre anni, hanno attirato l’attenzione dei vicini che, recatisi sul luogo ‘sospetto’ si sono trovati davanti una scena orribile, insopportabile. Prima i colpi alla parete come invito a cessare ogni disturbo, non sapendo cosa stesse accadendo nell’appartamento vicino, poi la decisione di entrare con la forza. Scoprendo tutto. I fatti sono accaduti nella località di Los Hornos, nei pressi di La Plata, in Argentina. Anzi, secondo le testimonianze, l’orco non si è fermato neanche quando si è accorto che qualcuno lo stesse sentendo. L’immagine era delle più indicibili: l’uomo, il cinquantenne José Luis Floco, è stato trovato con i pantaloni ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

