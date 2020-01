Previsioni meteo: nebbie e nubi basse al Nord e Toscana, anche qualche pioggia. Sole altrove, gelo notturno (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Previsioni meteo – Non demorde ancora l’alta pressione che continua a insistere su gran parte dell’Europa centro-meridionale, ponendo i massimi di pressione al suolo e dei geo-potenziali in quota, proprio sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. Per il momento il flusso perturbato Nordatlantico si tiene ancora lontano dal nostro bacino con fulcro depressionario a Nord del Regno Unito e anse cicloniche che, tuttavia, iniziano a lambire il Centro Europa. Altra giornata, quindi, all’insegna del tempo ampiamente stabile e Soleggiato su gran parte del territorio, ma non mancano, come oramai da tanti giorni, le nubi basse e le nebbie tipiche dell’alta pressione che, questa mattina, ricoprono una porzione più vasta di territorio, in particolare sulle aree settentrionali e localmente del Nord Appennino. Nell’immagine fenomeni allegata, è espressa ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

