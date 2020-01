Pesaro, spedizione punitiva nella comunità per minori: 7 albanesi colpiscono un connazionale (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Lavinia Greci La spedizione punitiva, partita probabilmente da un diverbio con la vittima, ha coinvolto diversi adolescenti. Tre degli assalitori, feriti e finiti al pronto soccorso, sono stati riconosciuti dai membri della struttura Sono entrati armati di coltelli, bastoni e una pistola (probabilmente giocattolo). Poi, una volta dentro, hanno individuato un 16enne di origini albanesi e hanno cercato di aggredirlo. È accaduto nei giorni scorsi all'interno di una comunità per minorenni di via del Piano a Talacchio, in provincia di Pesaro. Secondo quanto riportato da Il resto del Carlino, una banda composta da sette persone (anch'esse di origini albanesi), tutti giovani, avrebbero cercato di aggredire l'adolescente, colpevole di aver fatto qualche dispetto a uno dei componenti del gruppo. La rissa nella comunità Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressione sarebbe stata ... Leggi la notizia su ilgiornale

