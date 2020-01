Orda di 400 scimmie razzia villaggio in India, gli abitanti costretti alla fuga (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un gruppo di 400 scimmie si è stanziato nei pressi del villaggio di Narasapuram. Gli abitanti, stanchi dei continui attacchi degli animali sono andati via. Le disavventure degli abitanti di Narasapuram, piccolo villaggio Indiano, sono cominciate quando un gruppo di bracconieri ha abbandonato alcune scimmie nelle vicinanze. I macachi inizialmente non davano alcun fastidio, se … L'articolo Orda di 400 scimmie razzia villaggio in India, gli abitanti costretti alla fuga NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

