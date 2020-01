Niki Caro, regista di Mulan: come la protagonista, ha guidato una troupe-esercito di 900 persone (Di mercoledì 15 gennaio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=u8UBsO43JLA C’è molta attesa per l’arrivo nelle sale, il prossimo 26 marzo, di Mulan: il nuovo film Disney segue il filone delle riproposizioni in “carne e ossa” dei classici dell’animazione, in questo caso il grande successo del 1998 con protagonista una giovane ragazza cinese che, per evitare che l’anziano e malfermo padre vada in guerra contro gli Unni, si finge maschio per poter essere arruolata nell’esercito al suo posto. Ne segue ovviamente una grande storia di azione e d’amore, ma che rappresenta soprattutto un grande tributo alla “devozione nei confronti della propria famiglia”. È il messaggio universale che sta alla base della vicenda secondo Niki Caro, la regista del film che in queste ore era a Milano a presentare in anteprima alcune scene del lungometraggio. Rispetto a precedenti adattamenti live-action di grandi classici Disney, le immagini ... Leggi la notizia su wired

