Le migliori posizioni sessuali per uomini con il pene piccolo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Le dimensioni non contano... purché tu possa usarle. Non serve a niente avere 30 cm se non sai quali sono le migliori posizioni sessuali per compiacere la tua partner. Per questo motivo, ora presteremo particolare attenzione a quegli uomini che cercano consigli e trucchi per piccoli peni, a capire quanto si può ottenere con poco. Le seguenti posizioni sessuali sono state suggerite da donne che hanno sperimentato uomini "piccoli", quindi hanno come "un sigillo di garanzia". E ricorda, il segreto è la calma, la fretta riduce solo il piacere. Su le gambe! Mentre la donna è sdraiata, puoi sollevarle una gamba posizionandola sulla tua spalla. Ciò ti consentirà di entrare in maggiore profondità, inoltre l'anca può fare gran parte del movimento, mentre usi la mano libera per accarezzarla. Avvicinati il ​​più ... Leggi la notizia su gqitalia

