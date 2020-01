Kate Middleton si riprende la scena e sfida Meghan con l’abito a 18 euro (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Kate Middleton si riprende la scena dopo i giorni concitati del divorzio di Harry e Meghan Markle dalla Corona. La Duchessa di Cambridge e suo marito William sono tornati in pubblico. E per il primo impegno congiunto del 2020 si sono recati a Bradford nello Yorkshire, per una serie di incontri a testimonianza degli esiti positivi dei progetti che promuovono in realtà diverse del Regno Unito. Kate, che ha trascorso un compleanno sottotono, ha sfoggiato un look impeccabile, espressione del perfetto mix tra capi griffati e low cost. Lady Middleton ha indossato uno splendido cappotto militare di Alexander McQueen, uno dei suoi brand preferiti. Ma sotto portava un abito bon ton, a scacchi bianchi e neri, con fiocco al collo, di Zara. Il prezzo originario è 88,99 sterline (103 euro circa), ribassato coi saldi a 15,99 sterline (18 euro circa). Un vero e proprio smacco a Meghan Markle, ... Leggi la notizia su dilei

flowerso98 : RT @VanityFairIt: A loro, del resto, tocca mandare avanti la monarchia - VanityFairIt : A loro, del resto, tocca mandare avanti la monarchia - ___Sole__ : RT @LorenzoBises: Il segreto di Kate Middleton è sembrare sempre contenta e fiera di quel che fa, che sia una semplice riverenza quando pas… -