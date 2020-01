Incendi, in fumo anche il tennis: malori e ritardi agli Australian Open (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il torneo di qualificazione agli Australian Open oggi comincerà con due ore di ritardo a causa della pessima qualità dell’aria. E così ieri sono state sospese le sessioni di allenamento, mentre uno spettatore collassava sugli spalti, e in campo non se la passano sicuramente meglio. Un mix di fumo e caldo estivo ha ormai reso l’aria irrespirabile anche a centinaia di chilometri dall’inferno di Incendi che sta devastando il continente Australiano. E a Melbourne la situazione è al limite del sostenibile. I tennisti si allenano solo al chiuso, e una giocatrice, Danila Jakupovic, ieri si è sentita male ad un punto dalla vittoria, costretta a ritirarsi quando doveva giocare un match point contro la svizzera Voegele a causa di un attacco di asma improvviso. Davila Jakupovic retires after suffering a horrendous coughing fit and breathing difficulties in the heavy, polluted ... Leggi la notizia su ilnapolista

