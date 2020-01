Eros si confessa sull’addio a Marica e lei reagisce su Instagram (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Eros Ramazzotti parla del legame con Marica Pellegrinelli dopo la separazione e l’inizio della relazione di lei con Charley Vezza. Oggi la top model e il designer formano una coppia affiatata, mentre il cantante romano è ancora single, deciso a concentrarsi unicamente sui suoi figli. Dopo il divorzio infatti l’artista ha svelato di aver ritrovato il sorriso grazie ad Aurora Ramazzotti, nata dal suo matrimonio con Michelle Hunziker, Raffaella Maria e Gabrio Tullio, avuti dall’ex moglie Marica. “Non sono depresso – ha detto Eros -. Sono felice. È un momento di ripartenze. E ripartire per me significa abbracciare i miei affetti più cari: i miei figli, ai quali insegno il rispetto e il sorriso”. Ramazzotti ha svelato di essere in ottimi rapporti con la Pellegrinelli anche ora che lei è legata a Charley Vezza. “Come abbiamo detto quando ci siamo ... Leggi la notizia su dilei

