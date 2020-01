Disoccupazione liberi professionisti e autonomi: ecco la proposta di tutela (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Disoccupazione liberi professionisti e autonomi: ecco la proposta di tutela Nonostante i vari capovolgimenti che hanno caratterizzato il mondo politico degli ultimi anni, il Jobs Act è rimasto in piedi. L’idea di base fu quella di una riforma del mercato del lavoro che prevedesse l’introduzione di un contratto unico a tutele crescenti, la creazione di una sorta di agenzia nazionale per l’impiego e di un assegno universale di Disoccupazione, oltre che di semplificazione delle regole in materia di contratti di lavoro e di revisione della cosiddetta rappresentanza sindacale. Tuttavia tale provvedimento (d. lgs. n. 81 del 2015), in verità, non toccò una importante “fetta” dei lavoratori italiani, ovvero i lavoratori autonomi. Vediamo allora qual è il punto della situazione, quali sono le ultime novità e i tratti essenziali del progetto per la tutela ... Leggi la notizia su termometropolitico

CieloGrigioStop : @Confedilizia_ Liberi di scegliere cosa? Di non pagare le tasse? Le strade non le usate? I vostri figli non vanno a… - strutturafine : RT @MarcoPiccoloRey: Ci sono innumerevoli possibilità di lavoro, il lavoro c'è! il problema è che abbiamo greggi di ragazzi che studiano ma… - robyromeroUITo : RT @MarcoPiccoloRey: Ci sono innumerevoli possibilità di lavoro, il lavoro c'è! il problema è che abbiamo greggi di ragazzi che studiano ma… -