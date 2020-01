Dimesso XVI (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il celibato qui non è a tema. E nemmeno gli arcana da spericolati vaticanisti su chi abbia ragione o torto, dove il danno e dove il dolo. Si annota solo che la schiuma affiora da scontri fratricidi in corso, molto concreti. Se il Papa emeritus, attraverso repentina comunicazione del suo segretario m Leggi la notizia su ilfoglio

plgiacomoni : Per alcuni “cristiani tradizionalisti” il Papa attualmente regnante è illegittimo: il Papa autentico per loro sareb… - rosariaraffone : @janavel7 Ma il Papa emerito Benedetto XVI non si era dimesso perchè malato e vecchio? Come si fa ad avere tanta vi… - antonellabianc2 : @Fraernesto # la storia lo rivaluterà, ma bel frattempo gli auguriamo lunga vita e tante riforme. Che Benedetto XVI… -