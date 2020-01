Dibba arriva sul confine iraniano e dà lezioni di giornalismo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) "Ora sono in Iran, al confine con il Pakistan". A raccontarlo è Alessandro Di Battista che spiega su Facebook: "Sono uscito da Teheran per capire qualcosa di questo meraviglioso Paese". "Ricordo - è una delle stoccate ai media che l'ex deputato riserva nel corso del suo torrenziale post sul social media - i giornalisti che cercavano di spiegarci Trump da qualche hotel di Manhattan. Beh non ci hanno capito molto. Io voglio capire il mondo e poi vorrei provare a raccontarlo. Vorrei andare dovunque. Se esistessero Macondo e Giancaldo andrei anche lì". Ma l'ex deputato pentastellato parla anche delle questioni interne al Movimento. "Io e Luigi siamo molto diversi" scrive e, per ulteriore chiarezza, ricorda che "non sempre siamo andati d'accordo ma gli voglio bene, lo stimo e gli sono grato per una serie di successi raggiunti", come il decreto dignità che "è un ... Leggi la notizia su agi

