De Girolamo contro La Repubblica: “Il titolo su Salvini mi fa schifo” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto“Oggi, sebbene io non faccia politica, sono libera di dire che il titolo di Repubblica mi fa schifo“. Così in un video pubblicato sul suo profilo facebook, Nunzia De Girolamo commenta il titolo di apertura di Repubblica di oggi: ‘Cancellare Salvini‘. “Ogni tanto un giornale fa un titolo forte per farsi pubblicità, ma noi siamo il Paese dell’indignazione a senso unico“, aggiunge la De Girolamo sottolineando di avere “scritto per Libero, spesso non ho condiviso quegli articoli e quei titoli e l’ho detto pubblicamente perché mi ritengo una persona libera“. Che prosegue: “Ci sono tanti commentatori a senso unico che però tacciono. Però un piccolo consiglio vorrei comunque darlo: di solito a cancellare non sono i giornali, le interviste o i titoli, sono gli elettori, gli unici legittimati a ... Leggi la notizia su anteprima24

