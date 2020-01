Dakar 2020, doppietta spagnola Sainz-Barreda. Incidente per Alonso (Di mercoledì 15 gennaio 2020) I risultati della decima tappa della Dakar 2020: doppietta spagnola Sainz-Barreda. Paura per Alonso: Incidente e ritardo di oltre un’ora. SHUBAYTAH (ARABIA SAUDITA) – La decima tappa della Dakar 2020 ha visto il riscatto di Carlos Sainz. Lo spagnolo, dopo una due giorni difficile, ha ritrovato il successo e soprattutto l’allungo (forse decisivo) in classifica. Successo iberico anche nelle moto con Joan Barreda. Incidente per Alonso fortunatamente senza particolari conseguenze. Dakar 2020, successo di Sainz nelle auto Carlos Sainz ha ritrovato successo e sorriso in questa decima tappa. Sul traguardo di Shubaytah il pilota spagnolo ha preceduto di 3’05” il polacco Jakub Przygonski e di 4’26” il sudafricano Giniel de Villiers. Qualche difficoltà, invece, per i rivali Stéphane Petershansel (10° a 11’48”) e per Nasser al-Attiyah ... Leggi la notizia su newsmondo

