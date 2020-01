Volley femminile, Francesca Piccinini pronta a tornare in campo! Trattativa avanzata con Busto Arsizio, sogno Olimpiadi (Di martedì 14 gennaio 2020) Francesca Piccinini sarebbe pronta per tornare in campo! La Divina della pallavolo italiana sarebbe in Trattativa con Busto Arsizio e già nel weekend potrebbe essere a disposizione di coach Stefano Lavarini per la sfida contro Chieri. Come riporta il quotidiano La Prealpina, la schiacciatrice potrebbe tornare in gioco dopo che a settembre aveva annunciato il suo ritiro dall’attività agonistica: negli ultimi due mesi la 41enne era tornata ad allenarsi a Milano col Club Italia (Serie A2) e sarebbe già nelle condizioni per poter tornare a giocare in Serie A1 con la sua storica maglia numero 12, casacca libera nella rosa delle Farfalle che attualmente occupano il secondo posto in classifica generale a sei punti di distacco dalla capolista Conegliano. Il Presidente Giuseppe Pirola ha smentito la Trattativa che però sarebbe già in fase molto avanzata e ormai in dirittura ... Leggi la notizia su oasport

