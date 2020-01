Traffico di droga e “pizzo”, nove arresti a Benevento: i nomi (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Dalle prime ore della mattinata odierna, personale della Squadra Mobile di Benevento, coadiuvato dal Reparto Prevenzione Crimine ed a un’unità cinofila di Napoli, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura di custodia cautelare in carcere ed agli arresti domiciliari emessa in data 7 gennaio 2020 dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Napoli, nei confronti di dieci soggetti, alcuni dei quali ritenuti promotori, affiliati o strettamente contigui al clan SPARANDEO operante a Benevento. Il provvedimento è stato adottato al termine di una complessa attività d’indagine iniziata nei primi mesi del 2017 sulla base di importanti elementi investigativi raccolti dalla polizia giudiziaria sul controllo sulle attività ... Leggi la notizia su anteprima24

