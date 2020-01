Sci alpino, Dominik Paris è terzo nella prima prova a Wengen 2020. Guida Caviezel, ottimi Casse e Marsaglia (Di martedì 14 gennaio 2020) E’ cominciata la settimana sulla Lauberhorn. Oggi si è tenuta la prima prova cronometrata della discesa di Wengen e padroni di casa subito protagonisti. Infatti è stato lo svizzero Mauro Caviezel ad ottenere il miglior tempo (2’27”78), staccando di dieci centesimi l’americano Ryan Cochrain-Siegle. Bella prestazione anche per gli azzurri in questa prima prova. Dominik Paris ha chiuso al terzo posto a 14 centesimi dalla vetta, mentre in quarta posizione si è classifica un ottimo Mattia Casse, che ha pagato solo 19 centesimi di ritardo da Caviezel. Molto importante il risultato di Paris, che non ha mai avuto un grande feeling con Wengen, ma l’altoatesino sa che questo weekend può essere veramente importante in ottica classifica generale di Coppa del Mondo. I segnali positivi per l’Italia arrivano anche da Matteo Marsaglia, che si è inserito al sesto ... Leggi la notizia su oasport

