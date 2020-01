Samsung spinge sull’acceleratore e rilascia la sesta beta di Android 10 per i Galaxy S9 e S9+ (Di martedì 14 gennaio 2020) Samsung ha appena rilasciato la sesta beta di Android 10 per i Galaxy S9 e S9+ L'articolo Samsung spinge sull’acceleratore e rilascia la sesta beta di Android 10 per i Galaxy S9 e S9+ proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

SgSimoncino : @GianlucaFiori70 @sandro1968cecc @PinoVaccaro77 @Atalanta_BC Zapata chi spinge? Io ho un Samsung -