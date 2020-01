Salvini verso il processo. Assist di Gasparri e la maggioranza insorge. Sulla Gregoretti no ad altre verifiche. La Giunta tornerà a riunirsi alle 19 (Di martedì 14 gennaio 2020) Salvini vuole che la Giunta decida subito Sulla richiesta di autorizzazione a procedere avanzata nei suoi confronti per il caso Gregoretti. Vuole che venga stabilito prima possibile se debba andare a processo con l’accusa di aver sequestrato i migranti, impedendogli l’estate scorsa l’ingresso in porto. Nel caso dovesse cavarsela di nuovo, come è accaduto per la vicenda della nave Diciotti, potrà infatti dire che l’ennesimo assalto giudiziario per abbatterlo è fallito e in caso contario potrà giocare il ruolo del martire. Vuole dunque una decisione prima del voto in Emilia Romagna e in Calabria. Potendo così calare un altro asso. E la decisione ieri della Giunta di non accogliere la richiesta di approfondimenti avanzata dal M5S, spingendo così per il voto il prossimo 20 gennaio, ha fatto infuriare i giallorossi, che accusano il presidente Maurizio Gasparri di non essere un arbitro ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

