Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi: svelato il vero motivo della separazione (Di martedì 14 gennaio 2020) La storia d’amore tra Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi è stata di sicuro uno di quegli amori che ha fatto sognare il pubblico italiano. La coppia è stata insieme per più di 15 anni e dopo tanti pettegolezzi, l’ex presentatrice di Forum ha voluto svelare il vero motivo della loro separazione. In una lunga e commovente intervista rilasciata a Libero, la presentatrice ha raccontato molti dettagli del suo ex marito e il perchè si sono detti addio. L’addio tra Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi Il ricordo di Fabrizio Frizzi continua a restare vivo nel cuore di tutti e soprattutto in quello della sua ex moglie. Rita Dalla Chiesa, infatti, prova ancora un grande affetto per il compianto e spesso non perde occasione per ricordare quanto è stato indispensabile nella sua vita. La conduttrice ha spiegato che ha sofferto molto per la loro separazione e per dimenticarlo sono ... Leggi la notizia su kontrokultura

