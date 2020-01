Non voleva chiudere la tabaccheria: ucciso dalla 'ndrangheta (Di martedì 14 gennaio 2020) Giorgia Baroncini L'uomo aveva aperto un esercizio che faceva concorrenza alla 'cosca dei Tegano. Dopo le numerose minacce, l'omicidio. Ora mandanti ed esecutore hanno un nome Si era rifiutato di chiudere la tabaccheria che intralciava gli affari di quella poco distante di proprietà della cosca dei Tegano. Così Bruno Ielo, ex carabiniere di 66 anni, era stato ucciso la sera del 25 maggio 2017 a Catona, periferia nord di Reggio Calabria. Freddato mentre stava rientrando a casa con un colpo alla testa perché dava fastidio al clan. Un terribile omicidio che oggi arriva ad una svolta. La Polizia di Reggio Calabria ha infatti dato un nome e un volto al mandante ed esecutore dell'omicidio. In caracere sono così finiti iFrancesco Polimeni, considerato il mandante dell'omicidio, Francesco Mario Dattilo, il killer e Cosimo Scaramozzino, che ha pedinato la vittima ed ha dato il via ... Leggi la notizia su ilgiornale

