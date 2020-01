Napoli, Gattuso su Demme: «Può darci tanto» (Di martedì 14 gennaio 2020) Il tecnico del Napoli Gattuso ha parlato dell’esordio del neo acquisto Demme in Coppa Italia contro il Perugia Gennaro Gattuso ha commentato la prestazione di Diego Demme, all’esordio con la maglia del Napoli in Coppa Italia contro il Perugia: «È stato capitano del Lipsia per 4-5 anni, è un palleggiatore, conosce il calcio». «Oggi scalava troppo in avanti e lasciava buco davanti alla difesa almeno 4-5 volte, ma si allena da due giorni con noi e ci sta. L’abbiamo preso per darci pulizia nel gioco, ti fa girare bene la squadra. Se lo facciamo entrare in condizione può darci tanto», ha concluso il tecnico azzurro. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

