MID, siglato il protocollo per l’abbattimento delle barriere architettoniche (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Giovanni Esposito, vice coordinatore Campania M.I.d. Movimento italiano Disabili. “Oggi ho avuto l’onore di incontrare il presidente dell’Associazione Goccia Nel Mare Onlus che ringrazio per aver siglato col Coordinamento Campania Movimento Italiano disabili il protocollo d’intesa per l’abbattimento barriere architettoniche, impedire il sorgere di barriere culturali, e stimolare il sorgere di nuovi spazi , servizi e rendere i trasporti accessibili e fruibili a tutti, promuovere progetti atti a favorire il reinserimento delle persone affette da disabilita nel mondo del lavoro e poter partecipare senza discriminazioni alle numerose opportunita lavorative culturali e sportive, organizzare in sinergia giornate di eventi e promozione dell’attività svolta per coinvolgere le istituzioni centrali ... Leggi la notizia su anteprima24

