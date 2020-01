Luigi Di Maio: “Sono stanco delle pugnalate, non del M5s” (Di martedì 14 gennaio 2020) Il capo politico Luigi Di Maio a 'Cartabianca', stasera in onda su Rai Tre, commenta così le tensioni all'interno del M5s, e il dissenso mostrato da alcuni pentastellati, che vorrebbero lasciasse la guida del M5s: "Chi pensa che io mi stanchi del Movimento ha sbagliato. Sono stanco che qualcuno che sta nelle retrovie venga al fronte per darmi una pugnalata". Leggi la notizia su fanpage

La7tv : #lariachetira @matteorenzi: 'Luigi Di Maio capace? Lo dirà il tempo, non lo devo giudicare io. Io avevo Gentiloni c… - fattoquotidiano : Luigi Di Maio non ha il nostro preventivo sostegno e nemmeno un nostro acritico apprezzamento. Ma il susseguirsi di… - fattoquotidiano : INTERVISTA A LUIGI DI MAIO Il ministro degli Esteri spiega gli sforzi diplomatici per portare allo stesso tavolo Se… -