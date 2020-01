La staffetta delle Sardine parte dalla Sicilia: un viaggio per denunciare cosa non funziona (Di martedì 14 gennaio 2020) Il movimento parte per una iniziativa a tappe sull'Isola. Da oggi, sul sito dell'Espresso, ogni giorno una puntata de "Il Paese delle Sardine". Un diario di viaggio con in anteprima notizie, eventi, storie e retroscena delle Sardine che stanno contagiando le piazze «cosa dobbiamo imparare noi vecchi dalle Sardine» " Jasmine Cristallo, la sardina simbolo della Calabria che resiste" Benedette Sardine: ecco la rete "bianca" che sostiene Mattia e gli altri" Le Sardine, anticorpi tra la rete e la piazza in difesa della Costituzione" Leggi la notizia su espresso.repubblica

