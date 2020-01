L.elettorale: De Bellis (Skytg24), ‘prima decidiamo futuro poi riforma’ (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma, 14 gen. (Adnkronos) – “La prima grande questione del nuovo decennio della politica è la legge elettorale. Una procedura, all’apparenza. E invece è di fatto il più grande atto politico degli ultimi tempi: perché un Parlamento che non riesce a decidere su niente, o poco più, usa ancora una volta la legge elettorale pensando che questa aiuti a trovare risposte che partiti e leader non trovano. Un comma come surrogato di un’idea”. Così Giuseppe De Bellis, direttore responsabile di Sky Tg24, in un intervento sulle pagine del Sole24ore.Ragionando sull’attesa decisione della Consulta sul referendum proposto per l’abolizione della quota proporzionale della legge Rosato e, parallelamente, su un disegno di legge -il cosiddetto Germanicum- il cui testo è diametralmente opposto all’idea del referendum poiché parla di una legge ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

