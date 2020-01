Kragl occhio, piovono complimenti sulla Macari: le parole di Fedez (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Non smette di attirare continuamente l’attenzione di tanti, che sia in tv, per strada o sui social. I suoi post scatenano l’ovazione dei fan che non riescono a trattenersi dal commentare in massa i suoi scatti. Alessia Macari, cantante e showgirl, moglie del centrocampista del Benevento Oliver Kragl, conta numeri da capogiro su Instagram. piovono apprezzamenti per la fan numero uno di Olly anche da chi meno te lo aspetti e il calciatore giallorosso non può star sereno neanche mentre è alle prese con gli allenamenti. Il canto e la capacità di muoversi a proprio agio sul piccolo schermo, infatti, hanno attirato l’attenzione anche di Fedez e del team di ‘Muschio selvaggio’, il podcast – che ha visto la luce ieri – ideato dal cantautore e dal suo amico youtuber Luis Sal. I due hanno deciso di cimentarsi in un programma tutto loro e il ... Leggi la notizia su anteprima24

