INPS, scandalo pensioni invalidità a Palermo: arrestate due persone (Di martedì 14 gennaio 2020) INPS, scandalo sulle pensioni di invalidità rilasciate a Palermo: arrestate due persone, decine di indagati Le truffe ai danni dell’INPS sopo purtroppo all’ordine del giorno in Italia. Sia che si tratti di sostegni per invalidità o legati all’attività lavorativa, si continuano a riportare notizie su tentativi di raggiramento ai danni del sistema previdenziale. L’ultima in … L'articolo INPS, scandalo pensioni invalidità a Palermo: arrestate due persone proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

marcomorello4 : Contributi silenti Inps, uno scandalo tutto italiano -